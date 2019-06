Vu qu'on préfère du gameplay à de la CG, voici une présentation complète du tout nouveau mode multi « Horde Escape » du futuroù il faudra cette fois allier survie et fuite, avec donc une certaine utilité de la map en bas de l'écran.Plus de détails arriveront dans la semaine, tout comme un point sur la campagne, afin de nous préparer au lancement prévu le 10 septembre sur PC et Xbox One.