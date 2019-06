Playtonic dévoile son nouveau Yooka Laylee

On s'attendait à voir arriver une nouvelle licence mais le duo caméléon/chauve-souris de Playtonic reviendra dans, un titre néanmoins différent du précédent par sa structure mixant des phases de plates-formes 2D, et d'autres en vue du dessus, le tout de nouveau bercé par les musiques de David Wise et Grant Kirkhope.Tous les supports sont concernés mais il faudra encore attendre un peu pour obtenir une date de sortie, sachant que le titre sera présenté plus en détails durant cet E3.