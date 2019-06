Code Vein s'illustre en marge du stress-test

Lancé depuis ce vendredi pour ceux qui ont eu la chance de chopper un code, le test réseau dese poursuivra jusqu'au 3 juin et si vous ne faîtes pas partie des élus, Bandai Namco lâche tout de même un nouveau carnet vidéo qui revient sur quelques uns des arguments de ce projet signé par la Team God Eater, incluant un mode coopération et ce fameux système de compagnon IA qui lui permettra d'apposer une petite originalité face aux autres « jeux d'action exigeants » pour ne pas dire Souls-like.Ironie d'ailleurs de se rendre compte que son plus gros concurrent dans le genre, le prochain From Software, devrait être dévoilé dans une dizaine de jours sous la bannière du même éditeur.