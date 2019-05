Sea of Solitude arrivera début juillet

Prochain représentant du catalogue EA Originals aprèset, le curieuxn'attend pas l'E3 2019 pour annoncer ses plans de sortie avec un lancement désormais signé pour le 5 juillet sur PC, PS4 & One, au prix de 19,99€ dans les trois cas et uniquement en dématérialisé.Avec sa mélancolie ambiante et son univers envahi par la flotte, le titre n'est pas sans nous rappeler un certainsorti en début de génération, et espérons juste que le résultat soit bien meilleur que pour