Inside FF : retour sur Final Fantasy X & X-2

Dans le cadre de ses vidéos rétrospectives qui sont un peu juste là pour le plaisir, Square Enix aborde maintenant les cas deavec une bonne trentaine de minutes (sous-titres FR disponibles) où Yoshinori Kitase, Takashi Katano, Momotu Toriyama et Yusuke Naora se partagent appréciations et anecdotes autour de ces deux titres de l'ère 128 bits.Les curieux qui veulent rattraper leur retard peuvent aujourd'hui le faire sur le support qu'ils souhaitent, du PC à la Switch en passant par la PlayStation 4 et la Xbox One.