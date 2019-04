Borderlands 3 : quelques secondes de loot

Le nouveau rendez-vous pouraura lieu ce mercredi en fin de journée avec la toute première présentation de gameplay, dont quelques secondes viennent de fuiter sur la toile non pas pour montrer de l'action mais juste du loot, ce qui est quand même au coeur de la progression avec d'innombrables armes, grenades & co à ramasser.C'est tout pour l'instant.En marge de cela, Gearbox a indiqué que le titre aura une extension ECHOcast pour Twitch, permettant à l'audience de pouvoir inspecter tranquillement l'arbre de compétences de celui qui joue, les armes de son inventaire et même celles des coffres autour de lui.