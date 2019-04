Fortnite relance sa collaboration avec Avengers

Dans une forme de partenariat actif depuis l'année dernière,etse croisent une nouvelle fois, le jeu apparaissant furtivement dans Endgame au travers d'une séquence dont on ne serait un peu passé, tandis que le jeu lui-même accueille aujourd'hui un mode spécial qui sera actif pendant 11 jours.Proposant un affrontement entre les héros (équipement inclus) et l'équipe de Thanos prêt à recueillir les six pierres d'infinité, ce mode spécial qui est en train de faire suer les serveurs permettra comme de coutume de débloquer quelques objets (dont surtout le planeur Quinjet), tout en permettant à l'éditeur de gonfler son CA avec des skins spéciaux pour 15 balles (ou 1500 V-Bucks), avec pour commencer Black Widow.