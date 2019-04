R-Type Final 2 annoncé sur PS4

On aurait pu croire en ce jour à une blague pas bien drôle aux yeux des fans, maisest bien une réalité, officialisé par Granzella à l'attention exclusive (pour l'heure) de la PlayStation 4 et sans date de sortie pour le moment.Un premier teaser et une poignée de visuels sont là pour attester de l'existence de ce nouvel épisode qui offrira un niveau de difficulté s'adaptant automatiquement aux capacités du joueur, permettant aux meilleurs de très vite jouer le scoring tandis que les novices pourront tranquillement se faire la main sans suer. Pas comme dansdonc.Bref, pour en savoir plus, il faudra attendre le mois de mai où sera lancée une campagne de financement via on ne sait encore quoi.