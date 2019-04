Man of Medan : nouveau carnet de développeur

Le studio Supermassive Games nous livre un nouveau carnet de développeur sur, premier jeu du label « The Dark Pictures » édité par Bandai Namco et qui réunira plusieurs expériences horrifiques (indépendantes les unes des autres) dans la même veine qu'undu même développeur.La vidéo en question servira à évoquer l'importance de la technologie autour de l'eau, élément essentiel du premier volet puisque mettant en scène quatre « jeunes » qui, forcément accompagné d'un capitaine trouvé sur le chemin, vont tenter de localiser et retrouver une épave datant de la deuxième guerre mondiale. Et bien sûr, rien ne va se passer comme prévu. Du moins selon vos choix.Sortie prévue cet été sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.