Au fait, Power Rangers BftG sort dans 3 jours

Normalement attendu pour le mois prochain, l'adaptation façon versus fightingprendra finalement un peu d'avance, l'éditeur annonçant un lancement (uniquement en dématérialisé, on rappelle) pour ce mardi 26 mars sur Xbox One et Nintendo Switch, puis 2 jours plus tard sur PS4. Les joueurs PC devront eux attendre « cet été ».Le titre sera vendu pour seulement 19,99€, avec tout de même une édition spéciale qui coûtera le double pour ajouter un Season Pass (fait de trois persos, avec pour chacun leur mode histoire).