Après Hyper Light Drifter, le studio Heart Machine dévoile son nouveau projet

Chez Heart Machine qui nous avait déjà pondu le très sympa, l'heure n'est visiblement plus au pixel-art comme le montre ce premier teaser de leur futur projet :, titre dont on ne sait malheureusement pas grand-chose pour le moment si ce n'est que l'équipe planche dessus depuis un moment et qu'elle souhaite se démarquer au mieux de leur précédent jeu.On se doute bien que ça devrait sortir sur un peu tous les supports mais la seule machine officialisée pour le moment est le PC, et pour cause : on tient à nous dire qu'il s'agira d'une exclusivité Epic Games Store (temporaire ou pas).