3D Realms présente Wrath : Aeon of Ruin

Les éditeurs auront beau sortir des tonnes de AAA au rendu étourdissant, il existera toujours une catégorie de personnes qui souhaiteront se relancer de temps à autres vers des trips old-school, parfois avec des pixels, parfois avec des moteurs d'un autre temps.Et c'est le deuxième cas qui concerne, un FPS bien bourrin développé par 3D Realms (épaulé par 1C Entertainment et KillPixel) et reposant sur le très vieux Quake-1 Tech.L'Early Access est déjà prévue pour cet été sur Steam mais l'équipe compte nous proposer la version complète début 2020, et ce sur PC, PS4, One & Switch.