Sekiro : nouvelles images & gameplay

Après, c'est au tour d'un autre gros morceau de s'afficher le temps de quelques visuels et vidéos de gameplay puisque l'on parle ici de, le prochain bébé de From Software qui fait son Souls dans la forme mais pas sur le fond, et où d'ailleurs l'équipe a enfin révélé une information capitale concernant le système de « mort ».Car si l'on savait déjà que mourir serait de base moins punitif que dans les autres Souls (on garde tous ses acquis, et on peut même revenir au même endroit, de manière limitée du moins), « abuser » de la défaite plongera lentement le héros dans une sorte de malédiction qui à terme affectera vos relations avec les PNJ, jusqu'à voir des revendeurs refuser de vous lâcher du matos.Sortie prévue le 22 mars sur PC, PS4 & One.