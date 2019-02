Ace Attorney Trilogy : faute de date, un trailer

En marge du dernier Nintendo Direct, Capcom a diffusé un deuxième trailer (et une publicité) pour la trilogiequi doit toujours arriver au Japon la semaine prochaine, le 21 février donc, sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.Pour l'Europe (et la version PC), il n'y a toujours aucune date hormis un vague « 2019 », et les retardataires seront toujours contents d'apprendre que les épisodes bénéficieront à nouveau d'une traduction FR, chose qui n'était pas arrivé dans la franchise depuis bien longtemps.