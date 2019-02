Rocket League : le party-cross enfin daté

Vous le savez, jusqu'à présent, le cross-play dene concernait que le matchmaking, à savoir rencontrer dans le plus pur hasard des joueurs d'autres supports que le votre entre PC, Xbox One et Nintendo Switch.Mais la forme finale arrivera enfin le 19 février via une grosse MAJ car outre l'arrivée de la PlayStation 4 dans le lot, vous pourrez maintenant accéder à un menu dédié pour inviter directement qui vous le souhaitez dans votre équipe avec une liste d'amis propre au jeu, et donc indépendant de la machine.Voici la vidéo qui présente tout cela.