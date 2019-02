Devil May Cry 5 : des visuels et du gameplay

On reste encore un peu dans le cadre deavec une fournée de nouveaux visuels ainsi que du gameplay (signé Game Informer et VG247) pour montrer un peu plus les capacités de notre trio en tête d'affiche : Dante, V et Nero. Si vous avez loupé la news ce matin, n'oubliez pas que ce dernier est de nouveau jouable dans la nouvelle démo mise en ligne cette nuit sur PS4 & One.Lancement prévu le 8 mars prochain, également sur PC.