Petit trailer de lancement pour signaler la sortie desur Nintendo Switch, expérience qui a déjà divisé la presse et on imagine qu'il en sera de même pour les joueurs, véritables juges pour l'avenir de la franchise.Rappelons que le titre est vendu pour 30€ sur l'eShop, et 10 de plus en version boîte qui inclus néanmoins le Season Pass qui sera fait de deux DLC à paraître pour ce premier semestre.