Onimusha Warlords : trailer de lancement

Capcom signale avec ce trailer de lancement que le remaster HD deest disponible depuis aujourd'hui même sur les différents supports (uniquement en dématérialisé dans tous les cas), à savoir PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.Il vous en coûtera une petite vingtaine d'euros pour re-goûter aux sensations d'une série dont on attend vivement une véritable résurrection dans un futur que l'on espère proche. On se demande également si l'éditeur profitera de ce retour pour également remasterisé les autres épisodes de la gen 128-bits.