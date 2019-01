Anthem : deux nouvelles vidéos de gameplay (session freeplay & Hub central)

Toujours dans le cadre d'une couverture fournie par IGN,vient de nouveau se montrer au peuple avec deux grosses vidéos de gameplay, la première s'attardant sur les sessions freeplay donc en dehors du cadre des missions principales. Vous pourrez donc arpenter la carte à votre guise pour visiter les zones et faire face à des événements aléatoires pour vous occuper, incluant des boss plus balaises que la norme (mais avec forcément une belle récompense au bout).La deuxième va elle se tourner vers le Hub central où ça se plaint déjà d'un certain downgrade par rapport à la présentation d'annonce (on vous laisse juger).Prévu pour le 22 février sur PC, PS4 & One,sera accessible à l'essai dans le cadre d'une bêta ouverte du 1er au 3 février (avec une session bonus du 25 au 27 janvier pour ceux qui ont précommandé le jeu et/ou les abonnés EA/Origin Access).