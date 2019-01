Monster Hunter World : Capcom date le partenariat avec The Witcher 3

Il y a deux jours,terminait son partenariat avecpour récupérer quelques éléments d'armure de Bayek, et il est temps pour Capcom de dater le prochain show qui aura lieu en deux temps.Tout d'abord, du 26 au 21 février se tiendra l'event anniversaire du jeu où vous pourrait récupérer requêtes spéciales et missions inédites. Et c'est au milieu de tout cela, le 8 février exactement, que sera lancé le partenariat avecqui ira un peu plus loin que les autres puisque l'occasion d'y intégrer des mécaniques propres à la franchise (mais qui n'ont pas encore été décrites pour le moment).Bref, de quoi garder quelques joueurs actifs avec on l'imagine tout un tas d'autres événements sur l'année pour patienter jusqu'à la sortie d'(fin 2019), première vraie extension de poids.