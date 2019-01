Un peu d'AC Origins dans Monster Hunter World

D'ici quelques jours à quelques semaines (« début 2019 » quoi) débarquera Geralt de Riv danspour une collaboration qui ira un peu plus loin que la norme avec des quêtes dédiées apportant de nouveaux éléments de gameplay.Mais d'ici-là et comme le montre le trailer ci-dessous, c'est un autre partenariat qui aura lieu, le 10 janvier précisément, puisqu'on pourra y récupérer l'amure et la capuche de Bayek tirés d'. Et pourquoi pas directement une collaboration avec? On ne sait pas.