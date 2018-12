Mario & Luigi RPG 3 : le trailer overview

C'est dans les tous derniers jours de l'année en cours, le 27 décembre précisément, que le Japon accueillera le remake 3DS de, connu chez nous sous le nom de, et qui s'offre ici un gros trailer overview.Un troisième épisode qui faisait dans l'originalité puisque proposant d'incarner le duo éponyme mais également le méchant qu'on n'a plus besoin de citer, au point d'avoir pousser Nintendo a directement s'attarder sur son cas pour laisser dans l'oubli(bien moins apprécié il est vrai).Prévu pour le 25 janvier en Europe, le titre offrira (comme pour le premier remake) une sorte de mode spécial « tower-attack » avec Bowser Jr et toute son armée.