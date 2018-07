Darksiders III : nouvelle vidéo de gameplay

Toujours dans le cadre de l'IGN First du moment, voici une longue vidéo de gameplay pour montrer plus en détailset son nouveau personnage principal, Fury en l'occurrence, armée de son espèce de fouet qui lui servira à dégommer tout un tas de bestioles, incluant les incarnations des sept pêchés capitaux.Le titre arrivera dans les bacs le 27 novembre (PC, PS4, One) avec la promesse d'un dernier détour par l'actualité le mois prochain durant la GamesCom.