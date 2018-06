Assassin's Creed Odyssey : le plein d'informations

Largement présenté lui aussi avec deux conférences pour faire le show,s'offre comme d'autres sa fournée d'informations compilées par Kotaku, qu'on vous invite à découvrir ci-dessous :- La plus grande carte de l'histoire de la série.- Beaucoup plus de variété que dans Origins (villes, forêts, montagnes enneigées…).- Certaines régions de la carte ne seront pas exploitées par le scénario principal, et serviront donc à des intrigues totalement indépendantes.- Suivi évidemment confirmé, avec des MAJ post-launch « semblables » à Origins (qui avait eu droit gratuitement à Discovery, un mode très difficile et une arène).- Volonté de se concentrer un peu sur l'époque moderne, même s'il est sous-entendu que cela restera optionnel.- Toujours plus RPG dans le fond avec maintenant certaines quêtes pouvant se résoudre de multiples façons. En exemple simple, le développeur cite le besoin de récupérer de l'argent auprès d'un homme. Vous pouvez vous battre pour récupérer votre gain, faire les bons choix de dialogues pour qu'il vous rend votre dû, ou aller piller le coffre dans sa maison.- Intégration des romances, avec une mise en garde : si vous « draguez » une personne déjà en couple, cela peut avoir quelques évidentes conséquences.- La plupart des PNJ peuvent rejoindre votre flotte. Cela ajoutera des bonus de stats, et pour certains une aide en combat (du genre distraction et attaque furtive).- Furtivité d'ailleurs encore plus mise en avant avec davantage d'expériences offertes et de possibilités.- On l'a vu dans la présentation : quatre raccourcis de compétences (au lieu de deux).- 27 villes au total.- Si vous tuez les dirigeants d'une région, cela aura deux conséquences : faciliter la prise d'une ville, mais également déclencher des invasions des régions voisines.- Certaines batailles impliqueront jusqu'à « 300 » combattants.Sortie prévue pour début octobre sur PC, PS4 & One.