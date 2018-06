Trailer et date pour Red Faction Guerilla ReMarsTered

Vous l'aviez peut-être oublié mais(qui était loin d'être mauvais) connaîtra un « Re-Mars-Tered » qui vient d'être daté au 3 juillet prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Une édition qui profitera d'une rehausse technique sur tous les aspects (incluant les effets, la gestion des lumières et les textures), et l'on vous laisse avec les specs de chaque support :PlayStation 4 : 1080p/60FPSPlayStation 4 Pro : 1500p/60FPS ou 4K/30FPSXbox One : 900p/60FPSXbox One X : 1800p/60FPS ou 4K/30FPS