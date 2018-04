Star Child : l'après Lucky's Tale de Playful

Déjà auteur dupour l'Oculus Rift et de sa version « Super » sur PC et Xbox One, le studio Playful se prépare à revenir dans la réalité virtuelle avec, une production à l'attention de la PlayStation 4 et de son PS VR.Comme vous pouvez le voir avec la courte vidéo diffusée ci-dessous, il s'agira d'un jeu de narration/exploration en gameplay 2D qui, comme d'autres avant lui (…) se débarrassera de toutes formes d'interface.Le titre étant édité par GameStop, une version boîte devrait être au rapport (pas de date pour le moment), mais uniquement chez Micromania.