Trailers de Yakuza Kiwami et Yakuza 6

On retourne du coté de SEGA avec deux nouveaux trailers pour la franchise Yakuza, à savoir, remake du tout premier épisode, et, final du cycle scénaristique de Kazuma.Le premier arrivera le 29 août tandis que le second attendre début 2018, sur PS4 dans les deux cas.