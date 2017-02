Après ses sessions de bêta fermée et ouverte,est dès à présent disponible dans les bacs européens (et US), aussi bien sur PC que sur PlayStation 4 et Xbox One.Un trailer de lancement vient signaler la chose en montrant les trois factions disponibles (chacune proposant plusieurs classes) pour cette nouvelle licence essentiellement portée sur le multi mais possédant néanmoins un mode solo.