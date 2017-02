Focus Home : le studio Spiders (The Technomancer) dévoile GreedFall, son prochain RPG

Malgré l'échec commercial de, Focus Home maintient sa confiance envers les français de Spiders qui du coup dévoilent leur prochain RPG :Pas d'univers futuriste cette fois, et encore moins de planète Mars, puisque l'on débarque cette fois dans un monde fictif qui réemprunte néanmoins à l'Amérique du XVIIème siècle, au moment où l'humanité entrevoit sa fin à cause d'un puissant virus. Mais beaucoup gardent espoir et c'est ainsi que vous allez rejoindre un grand territoire où se trouvent différentes factions, certaines profitant de la situation pour se faire du pognon (les mercenaires), même si l'essentiel du scénario tiendra entre deux groupes qui militent chacun pour une solution à leur manière : les scientifiques qui veulent surexploiter les bienfaits de la nature pour trouver le remède, contre une tribu locale qui inversement demande la protection du monde qui nous entoure en espérant que le salut viendra des cieux.Si le titre reprendra les fondamentaux déjà entraperçus dans les précédentes productions du studio (système de compagnons), le studio promet de revoir sa formule pour fournir un titre digne, comme une liberté plus grande, des décors plus variés, des quêtes que l'on peut résoudre de différentes façons et surtout une refonte du système de combat qui privilégiera à nouveau un équipement varié.Allez, cette fois, c'est peut-être la bonne, et on attendra une présentation complète pour se faire une idée, la seule chose disponible pour le moment étant ce teaser CG.