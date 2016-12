Nos impressions sur la bêta de Homefront Revolution

Impressions :

Arrivé comme une fleur en 2011,avait marqué de son temps certains joueurs grâce à un scénario plutôt bien fichu puisqu'il prenait place en 2027, alors que l'Amérique venait tout juste de se faire envahir par la Corée du Nord. C'était d'ailleurs à peu près tout ce que l'on a retenu de bien chez lui compte tenu de son gameplay bancal et qui ne voyait pas très loin, si ce n'est dans le trou que représentaient déjà à cette époque les finances de THQ. Désormais entre les mains de, la licence nous reviendra donc en mai prochain avec, supportant avec lui plusieurs années de développement chaotique (la licence passant chez Crytek pour finir au sein d'un studio appartenant à son éditeur actuel).Un monde ouvert sera ainsi de la partie, ce qui n'est pas forcément commun dans le genre, mas il faudra attendre pour découvrir tout cela en détails car le temps d'une simple bêta sur Xbox One, le titre dévoilait plutôt au grand public le mode Résistance. Celui-ci est en fait un mode coopératif en ligne, jouable jusqu'à quatre et donc le but est des plus simples : vous devez réaliser plusieurs objectifs au sein de cartes pas très vastes, comme par exemple désactiver une arme ennemie, ou faire face à de multiples vagues d'infanteries.Mais le principal problème de, et même si l'on essaye de se persuader qu'il s'agit d'une bêta à trois mois du lancement officiel, c'est que le constat visuel est loin d'être à la hauteur de ce que l'on avait pu voir jusqu'ici dans les vidéos diffusées par l'éditeur. Certes, il s'agissait alors du mode solo jouable en monde ouvert, mais compte tenu du fait que dans le mode Résistance, les cartes sont plus petites, et qu'il y a moins de personnages et forcément moins d'événements aléatoires, il est difficilement concevable que l'on puisse avoir à l'écran un résultat graphique digne d'une PlayStation 3. Développé avec le CryEngine, le titre possède néanmoins quelques effets réussis, notamment sur les cartes se déroulant en pleine nuit avec une gestion de la lumière plutôt bonne, à défaut de textures dignes de 2016.Et les problèmes ne sont pas que graphiques car en plus d'être fournis en bugs divers, la bêta offrait un framerate particulièrement instable, passant régulièrement sous la barre des 20 FPS. Côté gameplay, le mode utilisé dans la bêta n'était probablement pas le meilleur pour démontrer les originalités de cette suite. On fait face à un FPS multi finalement très classique, voir même rigide, avec la possibilité d'envoyer un cocktail Molotov de temps à autre plutôt que de tirer mollement avec son arme, voir d'utiliser la moto mis à disposition pour rattraper votre équipe qui a pris trop d'avance sur l'objectif. L'ennui arrive très vite, et signe que l'engouement n'était pas au rendez-vous, trouver une partie aux heures de pointe était chose exceptionnelle. Vos réussites lors des différentes épreuves permettent de débloquer des packs de cartes qui font office de bonus pour vos armes ou votre armure. On sent évidemment déjà la brèche des micro-transactions débarquer, surtout que le tout est régi par un système de difficulté augmentant simplement les dégâts que vous infligera 'l'IA' - dont l'intelligence est tellement mauvaise (sans compter les bugs), que les guillemets semblent obligatoires.Si cette bêta du mode Résistance était là pour 'vendre du rêve' aux joueurs, on peut sans problème constater que l'objectif est loin d'être atteint. Avec son gameplay classique - mettant presque Black sur un piédestal - et ses graphismes indignes d'une console nouvelle génération, Homefront : The Revolution est encore loin du compte. Et difficile de croire que Deep Silver peut encore se permettre un report après autant d'années de développement chaotiques. Conclusion finale le 20 mai, en espérant que le solo soit lui à la hauteur.