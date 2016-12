Nos impressions sur Evolve

Impressions :

En attendant un hypothétiquedéveloppé du coté de, l'équipe à l'origine de cette licence () a travaillé dur sur, un FPS coopératif qui met en scène quatre chasseurs/joueurs, ces derniers devant faire face à un monstre, également géré par un joueur (un cinquième donc). Le principe est simple : il faut le tuer. Sauf que pour y arriver, il va falloir survivre, et ça ne s'annonce pas facile. Quatre joueurs, et donc quatre classes plutôt classiques en apparence, mais elles possèdent néanmoins des aptitudes qui seront décisives pour le travail en groupe. Il faut cependant noter qu'en fonction du personnage, une même classe peut disposer d'armes différentes. C'est le cas de la classe Assaut qui était ici jouable avec le personnage de Hyde et qui possède un combo gun & lance-flamme, contre un fusil d'assaut et un fusil électrique pour un autre personnage de la même classe dévoilée il y a quelques mois, Markov. Il y avait également le Trappeur, qui dispose d'une arme permettant de harponner la bête et ainsi de le coincer pour que le groupe de chasseur puisse l'abattre, mais également une arène mobile qui limite sa zone d'action.Le Médecin se différenciait par ses aptitudes de soigneurs, mais aussi, et surtout par un pistolet offrant un respawn immédiat à ses amis, ainsi qu'un halo de vie. Enfin, le Soutien, qui sert comme son nom l'indique à soutenir le groupe avec notamment un camouflage et des robots de défense. Le feeling de chaque classe est particulièrement efficace. Lorsque les actions du groupe sont bien coordonnées, alors l'action en devient forcément plus prenante. Chacune de vos batailles vous rapporte de l'expérience à dépenser dans un arbre de talent que l'on peut modifier avant chaque bataille afin de gagner de la puissance sur certaines armes, être plus résistant, en sachant que vous avez trois points à utiliser dès le début de l'aventure, à répartir sur les pouvoirs de votre choix, et sur trois paliers différents.Du côté de la bête. Il s'agissait cette fois-ci du Kraken, très différent du Goliath que l'on a pu voir dans les tout premiers trailers du jeu. Cette créature est à conseiller à ceux qui apprécient de pouvoir attaquer ses proies à distance puisque si vous commencez à vous battre au corps à corps avec elle, vous vous rendrez vite compte que vous ne tiendrez pas longtemps. Le Kraken utilise pour cela l'électricité en envoyant un vortex qui va repousser les chasseurs en leur faisant des dégâts, il y a aussi des boules d'électricités qui sont indispensables pour toucher le groupe en entier, et enfin, il peut également voler. C'est une fonction essentielle, car lorsqu'il vole, il ne laisse aucune trace. Car tout l'intérêt du joueur qui incarne la bête sera dans un premier temps d'échapper à ses adversaires. Il pourra ainsi évoluer en tuant des créatures réparties sur la carte et en les mangeant. Une fois en phase 2, vous gagnez en résistance et en puissance. Chaque monstre (tous ne sont pas encore dévoilés avec haute probabilité de futurs DLC) dispose de trois niveaux d'évolution. Lorsque la bête marche, alors ses pas sont repérables par un monstre de compagnie appartenant au Trappeur. Les oiseaux (qui s'affichent en rouge lorsque la bête snif les lieux) qui s'envolent sont aussi à éviter pour éviter d'être trop vite repéré.Mais le Kraken (ou l'une des autres bêtes de) ne sera la seule menace des cartes du jeu pour les chasseurs. On parlait plus haut des monstres utiles pour faire évoluer la bête, et ceux-ci pourront également se retourner contre les joueurs. Des crabes géants n'hésiteront pas à se jeter sur vous, et ils sont très résistants. En plus de vous faire perdre du temps, ils peuvent vous tuer et vous entraîner à l'écart du groupe. Mieux vaut ne pas s'en approcher et ne pas les énerver car si vous avez le malheur de les tuer, alors vous jouerez le jeu de la créature qui en a besoin pour évoluer. Enfin, on note le soin tout particulier apporté à la bande-son qui joue sur les bruits environnants pour vous prendre par surprise, tandis que visuellement, si la réalisation reste au rendez-vous, le tout manque cependant de nous impressionner sans pour autant nous décevoir.Si TitanFall est le FPS multi de 2014 (pour le moment), alors Evolve sera sans aucun doute celui qui officiera à la première place du classement des FPS coopératif lorsqu'il verra le jour en fin d'année sur consoles et PC. On prend son pied à tuer les chasseurs et à se jouer d'eux lorsque l'on incarne le monstre, mais également lorsque l'on part à sa recherche en compagnie de trois autres compagnons de fortune, avec à chaque fois cette envie irrésistible d'y retourner grâce aux innombrables possibilités. Nul doute que Turtle Rock Studios et 2K Games tiennent là l'une des très belles (et jouissive) surprises de l'année.