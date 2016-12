Preview : Super Mario Galaxy 2

Contrairement à la précédente présentation, celle-ci nous proposait donc de jouer à une version beaucoup plus aboutie (complète ?) du titre. Le joueur aura ainsi droit dès le lancement de la partie à la découverte du scénario à travers un niveau jouable en 2D à la manière de NewWii pour enfin aboutir au château de la Princesse Peach qui par malheur se fait enlever par un gigantesque Bowser. Heureusement, grâce à l'aide des étoiles, Mario réussi à se faire construire un vaisseau spatial ayant tout simplement la forme de sa tête, et qui constitue en fait une espèce de mini-planète à part entière, lui permettant ainsi de voyager à travers la galaxie, de monde en monde. Chaque monde comporte plusieurs planètes où on récupérera une fois encore un certain nombre d'étoiles, le carburant de votre vaisseau. Plus vous aurez d'étoiles et plus vous pourrez faire avancer votre vaisseau vers de nouvelles planètes.L'un des apports majeurs de cet épisode réside dans l'arrivée de Yoshi, il sera en effet possible de faire éclore l'animal de son œuf dans certaines planètes du jeu, pour ensuite le chevaucher et accéder à de nouveaux éléments de gameplay. Il est à noter que sur ces planètes, Yoshi est indispensable pour terminer le niveau, vous ne pourrez donc pas faire autrement que de l'utiliser pour progresser dans la partie. Une fois sur la bête le joueur devra utiliser le pointeur de la Wiimote pour viser un ennemi, ou autres éléments du décor, et appuyer sur B pour que Yoshi l'avale. Outre le fait de pouvoir se débarrasser plus rapidement de ses adversaires grâce à la fameuse langue de Yoshi, il sera possible d'avaler des piments rouges pour booster son allure et ainsi grimper sur des parois verticales. A d'autres occasions, il sera également possible d'avaler des fruits bleus pour faire gonfler Yoshi, cela lui permettra de voler dans les airs pendant quelques secondes afin d'atteindre des parties hautes du niveau, tel un ballon d'hélium. Lors de ces phases aériennes il faudra de temps en temps avaler de nouveaux fruits en plein vol pour continuer sa course vers les étoiles. Dernière nouveauté en date, la possibilité de pouvoir attraper des carapaces rouges pour les renvoyer et détruire des cages renfermant étoiles et autres objets.On remarque donc rapidement que les niveaux prennent dans cet épisode une certaine verticalité. Dans le même esprit d'étendre les niveaux vers le haut, un nouvel objet fait son apparition, le Spin-Dig. Une fois en main le Spin-Dig permet à Mario de creuser la planète sur laquelle il se trouve de part en part en effectuant une secousse de la Wiimote. L'outil prend tout son sens lorsqu'il faut par exemple atteindre une plateforme beaucoup trop haute. Dans ce cas, il faudra très souvent se positionner à l'autre extrémité de la planète, à l'opposé donc de cette plateforme, et utiliser l'outil, ce qui aura pour effet de vous faire traverser la planète d'un bout à l'autre et vous amènera directement au sommet de la plateforme en question. Le Spin-Dig pourra également être utilisé pour atteindre des adversaires et Boss à l'autre bout de la planète.Le nouvel élément que nous avons pu tester sur cette version st la transformation en Mario Nuage. Cet objet permet ainsi à Mario de pouvoir créer trois nuages lui permettant ainsi d'accéder à des plateformes éloignées ou encore en utilisant certains courants d'airs présents dans le niveau, de monter dans les airs ou d'avancer sur son nuage. Attention toutefois, si Mario patauge ne serait-ce qu'un peu dans l'eau, sa transformation disparaitra.