L'odeur du report pour Persona 5 Scramble

Disponible depuis mars dernier au Japon, Persona 5 Scramble continue de se faire attendre en occident et on va vraisemblablement patienter encore un moment : alors que Koei Tecmo teasait dans son précédent rapport fiscal une sortie avant la fin mars 2021, sachez que le document a été mis à jour pour tout simplement supprimer cette mention.



Pire encore, celui qui se nommera probablement chez nous Persona 5 Strikers (selon les données des organismes de classification) n'est tout simplement plus mentionné dans le planning de l'éditeur, se contentant de proposer ceci :



- Hyrule Warriors : l'Ère du Fléau (20 novembre)

- Atelier Ryza 2 (janvier 2021)

- Dynasty Warriors 9 : Empires (début 2021)

- Romance of the Three Kingdom XIV (DLC, début 2021)

- NiOh 2 (dernier DLC, début 2021)



Sauf bourde, on commence à se dire que ce sera pour le printemps 2021. Au mieux.