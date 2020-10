Cliff Bleszinksi pense finalement revenir dans le JV, mais d'abord avec de tous petits projets Cliff Bleszinksi pense finalement revenir dans le JV, mais d'abord avec de tous petits projets

Il avait déclaré après la fermeture de son studio (en 2018) ne plus jamais revenir dans le monde du jeu vidéo mais l'amour de la programmation étant ce qu'il est, Cliff Bleszinksi commence doucement à faire marche-arrière sans pour autant avoir des idées fixes mais plutôt de l'espoir.



Dans un billet publié sur sa propre page Facebook, l'homme revient sur la carrière de Boss Key Studios et les échecs de LawBreakers et Radical Heights, reconnaissant pleinement avoir accumulé des erreurs autant dans les chantiers que dans le choix des supports : il avait déjà indiqué par le passé que c'était un mauvais choix de vouloir privilégier la PS4 sous prétexte que le parc était plus élevé alors que sa base de fans (époque Gears) se trouvait coté Xbox.



Pourquoi revenir soudainement sur tout cela ? Tout simplement parce que Cliff a découvert cette année, comme bien du monde, d'énormes succès comme Fall Guys et Among Us qui remettent en question la façon de produire des jeux quand on n'a pas un énorme budget.



« J'ai comme une sorte de démangeaison à vouloir réfléchir et voir comment faire un petit jeu. Quelques idées qui circulent, alors nous verrons. […] Je suis tombé amoureux de petits jeux ces jours-ci et le succès de Fall Guys comme Among Us me donne espoir qu'il n'y a pas forcément besoin de AAA qui nécessite un crunch fou qui ruine les familles et la santé mentale, le tout sous un budget de 100 millions de dollars. »



« Des jeux comme ça me donnent espoir pour un jour replonger un orteil dans le business, mais aussi lentement que prudemment. »