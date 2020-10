XIII Remake est bien reporté sur Switch

L'absence de mention de la Nintendo Switch dans le dernier trailer den'avait rien d'un bête oubli : Microids confirme officiellement le report de l'édition hybride pour un vague 2021.Les éditions PC, PlayStation 4 et Xbox One sont elles maintenues pour le 10 novembre, ce qui ne sera probablement pas le jour le plus idéal pour un jeu « old gen » mais admettons.