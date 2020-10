ZEvent 2020 : record battu avec plus de 5,7 millions d'euros en don pour Amnesty International

Les problématiques liées au Covid-19 et au récent couvre-feu dans plusieurs zones de l'hexagone n'ont pas empêche le ZEvent d'exploser les records ce week-end : l'association de streameurs a réussi le temps de 55 heures à récolter précisément 5.724.377 euros pour Amnesty International, montrant l'énorme montée en puissance de l'événement qui lors de sa première édition il y a 4 ans était déjà fier d'obtenir 170.000 euros de dons.Les félicitations s'imposent, jusqu'au Président lui-même, pour à la fois les donateurs et bien entendu la cinquantaine de streameurs (incluant MisterMV, Antoine Daniel, Sardoche, le JDG, DamDamLive et Squeezie), dont une partie a dû se résoudre à participer depuis le domicile, ce qui n'a pas empêché la fête de battre son plein en cette période pourtant bien compliquée.