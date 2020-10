La débandade continue chez Level-5 avec la mise à mort d'Inazuma Eleven SD (mobile)

Décidément, rien ne va plus pour Level-5 en ce moment qui ajoute une couche à ses déboires en annonçant la mort de, la tentative mobile qui n'aura jamais réussi à quitter le Japon et qui verra donc ses services s'éteindre le 1er décembre, soit même pas un an après sa naissance. L'éditeur ne perd d'ailleurs pas son temps en supprimant de suite toutes les vidéos de sa chaîne officielle.Level-5 sur lesquels on commence sérieusement à se poser des questions sur la survie entre unqui vient encore d'être reporté 4 ans après son annonce, unqui n'a engendré aucune hype lors du TGS, une licencedans le coma, et une fermeture en douce de la branche US au point que les bruits de couloirs évoquent qu'il n'y aurait actuellement plus aucun plan de localisation (signifiant l'annulation des sorties US/Euro de).