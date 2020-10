UK : pour la première fois, FIFA a mieux démarré en dématérialisé qu'en physique UK : pour la première fois, FIFA a mieux démarré en dématérialisé qu'en physique

Plus on va avancer, moins les rapports de ventes (tels qu'ils sont actuellement pour la plupart) ne voudront plus rien dire : GamesIndustry (UK) rapporte que la chute de 42 % pour FIFA 21 par rapport à FIFA 20 n'a fait ni chaud ni froid à Electronic Arts puisque cela ne concerne que le marché physique, et il s'avère que le titre a explosé en numérique (environ +35%), ce qui en fait officiellement le premier épisode a s'être davantage vendu en dématérialisé qu'en boîte pour sa période de lancement.



Beaucoup ont fini par comprendre que chaque épisode de cette licence n'a plus la moindre valeur à la revente un an après sa sortie, et sachant que certains attendent sagement la PlayStation 5 ou la Xbox Series pour prendre leur exemplaire, on peut déjà conclure que tout continue de rouler pour EA, et qu'importe si la « Meta Users » tourne à 0,8/10.