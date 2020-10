Assassin's Creed Valhalla : quelques informations sur la colonie à développer Assassin's Creed Valhalla : quelques informations sur la colonie à développer

Après Watch Dogs Legion, on peut passer à l'un des autres morceaux d'Ubisoft qui lui arrivera le mois prochain avec Assassin's Creed Valhalla, où quelques previews US ont permis de repartir avec des informations intéressantes (relayées par ResetEra) sur la « base » qui constituera le centre des activités annexes de cet épisode.



En voici le résumé :



- Ravensthorpe sera le nom de votre colonie.

- Il y a six niveaux de développement, ce qui affectera la qualité des cabanes, bâtiments, magasins…

- Au départ, il n'y aura qu'un bâtiment de base, quelques cabanes en ruine et des tentes.

- Parmi les types de bâtiments qui auront une influence sur votre aventure, vous pourrez trouver un chantier naval, une écurie, une brasserie, un musée, de la cartographie…

- Le forgeron est notamment exclusivement dans la colonie (au lieu d'être dans chaque ville visitée).



- Les relations avec les personnages de votre colonie débloqueront romance et nouvelles quêtes scénarisées.

- Le bureau des assassins vous permettra de traquer des cibles de « l'Ordre des Anciens » (équivalent à ce que l'on trouvait dans Odyssey/Origins), avec un boss final à la clé.



- La hutte de devin vous permettra de boire une étrange mixture qui vous emmènera dans un état de transe. C'est de ce coté que l'on trouvera les fameux aspects mythologiques de l'univers nordique.



Assassin's Creed Valhalla sortira le 10 novembre sur PC/XSX/PS4/One puis le 19 sur PS5.