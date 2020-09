Trials of Mana : une MAJ pour booster le challenge Trials of Mana : une MAJ pour booster le challenge

Très satisfait des ventes de son remake, considérées comme « bien meilleures que prévu », Square Enix propose donc un peu de visibilité supplémentaire pour son Trials of Mana avec l'arrivée d'une MAJ 1.1.0 le 14 octobre qui ajoutera deux nouveaux modes de difficulté pour les amateurs de challenge, uniquement compatible avec le New Game+ même si vous retomberez au Level 1.



Inutile de détailler la difficulté « Very Hard » et expliquons de suite la version « No Future » qui incarnera le défi ultime de l'aventure avec :



- Boost de puissance pour tous les ennemis

- Certaines capacités sont bloquées

- Seulement 3 objets par combat

- Les combats de boss sont sous chrono



Pour ne pas non plus devenir fou, quelques nouvelles aides seront au rendez-vous :



- Des items puissants pourront popper avec les graines

- Ajout de statues de déesse

- Deux capacités inédites : l'une rendra les alliés « invincibles » (ils ne tomberont pas sous les 1HP, du moins jusqu'à ce que vous les preniez en main), l'autre vous régénérera complément à chaque bataille gagnée.