Dragon Ball Z Kakarot : des visuels pour le DLC final, et le jeu de cartes en MAJ gratuite

Bandai Namco propose des visuels pour « A New Power Awakens – Part 2 », ultime DLC de Dragon Ball Z : Kakarot qui se reposera dans les grandes lignes sur le film Resurrection of F afin d'inclure Golden Freezer comme ultime boss, précédé du retour de la Ginyu Force, et bien évidemment la transformation SSB pour Goku et Vegeta.



A noter que le jeu de cartes évoqué dans le magazine Famitsu ne sera pas inclus dans ce DLC mais tout simplement lâché pour tous via une MAJ gratuite. Un mini-jeu qui compte bien faire les choses d'ailleurs : plusieurs modes, du classement en ligne, et des tournois mensuels.



Le DLC comme la MAJ arriveront avant la toute fin d'année.