EDF World Brothers sortira pour le noël japonais

D3 Publisher vient de confirmer à Famitsu quearrivera pile pour le noël japonais : le 24 décembre, sur PS4 et Switch. Le magazine confirme en outre que cet épisode tout en voxel réunira 4 classes de différents épisodes : le Fencer de EDF4, l'Air Rider de EDF5 et les Prowl Rider et Heavy Striker d'Iron Rain.La sortie européenne reste prévue pour début 2021 (uniquement en dématérialisé pour l'heure) et on rappelle qu'unest déjà signé pour l'année prochaine, « au moins » sur PS4.