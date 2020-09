Disintegration n'aura survécu que 5 mois Disintegration n'aura survécu que 5 mois

Un grand nom peut servir à la communication, mais pas toujours pour vendre et encore moins assurer la qualité d'un produit. La branche Private Division de Take-Two s'en rend compte pour la deuxième fois en deux ans : après l'échec de Ancestors signé Patrice Désilets (Assassin's Creed), c'est maintenant au tour de Disintegration de faire le bilan d'une dure réalité, et c'est peu de le dire.



Ce FPS signé Marcus Letho (l'un des piliers dans la création de la franchise Halo) qui mélangeait stratégie et possibilité de commander des IA n'aura jamais trouvé son public malgré des promotions et même des périodes d'essais gratuits : à peine 30 joueurs sur Steam depuis un mois, poussant l'éditeur à la fermeture complète des serveurs d'ici le 17 novembre 2020, sur tous les supports.



Private Division félicite tout de même V1 Interactive d'avoir voulu prendre des risques, et pourra toujours se dire qu'entre ces deux échecs, il y a eu The Outer Worlds, et qu'un deal est en cours pour éditer le prochain projet de Moon Studios (Ori).