Visuels et infos pour Kena : Bridge of Spirits Visuels et infos pour Kena : Bridge of Spirits

Comme annoncé, le magazine Game Informer a consacré une partie de sa nouvelle édition à Kena : Bridge of Spirits, première production du studio Ember Lab qui compte bien assurer sa présence dès le lancement de la PlayStation 5, ou pas loin, sachant que le titre est également prévu sur PC et PlayStation 4.



Quelques nouveaux visuels sont disponibles ainsi que de nouvelles informations vidéos en attendant une toute dernière présentation, probablement dans le cadre d'un prochain et évident State of Play :



- Bien que fictif, le monde empruntera au folklore asiatique dont le Japon.

- Dans cet univers, il y a la race des « Rot », qui sont quelque part là pour assurer un certain équilibre avec la nature, mais qui pour une raison encore inconnue ont été dispersés de part et d'autres, causant une décomposition des différentes zones.

- Pas de monde ouvert mais plutôt des zones ouvertes qui gravitent autour d'un Hub (le fameux village).

- Il existe une centaine de « Rot » que Kena pourra trouver et recruter, à la fois pour l'aider dans l'exploration (comme réparer un pont) ou l'utiliser un combat en ayant attaqué l'ennemi au préalable.

- Les Rot sont immortels donc pas d'inquiétude d'en voir un clamser en cours de route.

- On pourra « custom » nos Rot avec des chapeaux en les achetant avec des gemmes. L'occasion de dire qu'il n'y aura aucune forme de micro-transactions.

- Kena utilise elle son bâton pour une panoplie classe : attaques légères, lourdes et chargées, possibilité de le transformer en arc et bouclier qui peut devenir un contre si placer au bon moment.



- Le titre tourne sous Unreal Engine 4.

- Un mode photo sera ajouté dans une MAJ post-launch (gratuitement).

- Le SSD PS5 permettra de lancer une partie en seulement 2 petites secondes.

- Petite différence visuelle : sur PS5, tous les Rot collectés seront visibles à l'écran, façon Pikmin. Sur PS4, pour des soucis de mémoire, il y en aura moins à l'écran mais l'efficacité sera identique.

- Upgrade gratuite de la PS4 à la PS5.

- Pas encore de prix indiqué, ni de durée de vie si ce n'est qu'on pourra le terminer en un week-end, ce qui veut tout et rien dire à la fois.