Fortnite BR : une nouvelle version boîte pour les fêtes, aussi sur PS5 & SX

Alors que la guerre continue de faire rage entre Epic Games et les deux géants Apple/Google, Fortnite continue de tracer sa route avec l'annonce d'un énième bundle en partenariat avec DC pour y inclure les skins de trois vilains : Le Joker, Poison Ivy et Midas Rex.



Vendu 29,99€, cette édition se permet de rajouter trois pioches, quatre emotes et comme d'habitude 1000 V-Bucks pour ceux qui auraient envie de craquer pour le dernier Battle Pass.



La sortie est prévue le 17 novembre sur toutes les consoles et oui, même si les versions PlayStation 5 et Xbox Series X sont signées pour cette date, on se doute que le communiqué n'a pas voulu chercher à savoir si les deux consoles seront bien disponibles à ce moment-là.