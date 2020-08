Crash Bandicoot 4 : un indice pour la Switch

Pour l'heure annoncé uniquement sur PlayStation 4 et Xbox One, et ce pour le 2 octobre,a toutes les chances de partir ensuite vers d'autres supports et la Switch semble déjà en vue puisque certains ont repéré sur la page de précommande la mention « Switch » dans le code source, soit exactement le même indice qu'à l'époque de, exclusif un temps à la PS4.Si une confirmation future laisse peu de doutes, restera donc à savoir « quand » cette version plus ou moins nomade arrivera, et pourquoi Activision fait traîner les choses alors que la Switch est la deuxième console qui a accueilli le plus de joueurs sur la trilogie.