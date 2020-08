Baldur's Gate III : l'Early Access reporté, mais Larian Studios se rattrapera le 18 août Baldur's Gate III : l'Early Access reporté, mais Larian Studios se rattrapera le 18 août

Il y avait quelques craintes face au manque d'informations et c'est finalement confirmé : l'Early Access de Baldur's Gate III n'arrivera pas ce mois-ci comme vient de le confirmer Larian Studios qui promet néanmoins que le report ne sera pas trop grand et que des informations ne se feront pas attendre : un Live sera proposé ce 18 août en fin de journée, avec probablement du gameplay frais mais aussi et surtout la date de sortie exacte de cet accès anticipé.



Les PCistes peuvent retourner patienter, et les consoleux feraient mieux de penser à autre chose puisque aucune annonce n'a encore été faite à leur sujet.