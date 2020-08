Halo MCC : cross-play en approche, et future compatibilité clavier-souris sur Xbox

Démarré en 2014, le méga-chantierpoursuit son œuvre avec l'arrivée prochaine desur PC (et d'une MAJ coop pour le mode Firefight sur Xbox) mais si on revient sur le sujet, c'est surtout parce que 343 Industries vient de livrer un nouveau papier sur les prochains ajouts à venir, détaillés ci-dessous :- Mise en place du cross-play PC/Xbox- Option matchmaking par région- Option matchmaking pour différencier joueurs manette et clavier/sourisSuivra plus tard :- Compatibilité clavier/souris pour les joueurs Xbox- Partage de fichiers sur PC- Davantage d'options pour le matchmaking (audio)- Lien pour les comptes SteamLes joueurs PC (W10 & Steam) devraient également accueillir d'ici la fin de l'année, ultime morceau de la Collection, et on ignore encore si Microsoft a des plans (mais c'est probable) pour faire de même avec. Enfin, il est inutile de rappeler que chacun aura aussi droit pendant les fêtes à, aussi bien la campagne que le multi en format F2P (deux launchers).