No More Heroes : une version Switch en vue

Pour débuter cette nouvelle semaine d'actualité, voilà que l'organisme de classification taïwanais liste par surprise une version Switch de No More Heroes premier du nom (probablement dans sa version « Heroes' Paradise » parue sur PlayStation 3 et Xbox 360 il y a déjà dix ans.



Une bonne manière de patienter jusqu'au troisième épisode et de quoi répondre au souhait de Suda51 qui réclame ce portage Switch à Marvelous depuis un moment.



No More Heroes 3 est lui toujours prévu pour cette année, sur la même machine.