The Outer Worlds : quelques informations sur la première extension (dont la durée de vie)

Le Xbox Games Showcase a permis de révéler la première des deux extensions de, attendue le 9 septembre sur PC/PS4/One et vraisemblablement plus tard sur Switch.Gamespot s'est entretenu avec la team très occupée d'Obsidian pour récupérer quelques informations sur ce prolongement de l'aventure, et voici à quoi s'attendre :- Se déroulera sur une nouvelle planète (Gorgon)- Demandera de retourner dans d'anciens endroits (avec des passages rajoutés)- Meilleure mise en avant du compagnon robot SAM- Forcément de nouveaux persos et types d'ennemis- Trois nouvelles armes spéciales- Toujours possible de tuer un peu tout le monde- Obsidian souhaite que les joueurs s'attardent sur ce nouveau contenu avec une save dans la deuxième moitié de l'aventure (Level 25 conseillé) : certains bonus débloqués sont si puissants qu'ils peuvent rendre le jeu trop facile si vous les obtenez en début d'aventure (après, c'est comme vous voulez).- Il s'agissait au départ d'un simple petit DLC « vite terminé » mais la bonne réception critique du jeu les a poussé à voir plus loin : la durée de vie oscillera désormais entre 6 et 8 heures.Pour rappel, le contenu coûtera 14,99€ mais vous pouvez vous tourner directement vers le Season Pass à 24,99€, incluant donc la deuxième extension encore non dévoilée.